Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни побачили провал їхньої стратегії. Це сталося після зустрічі Трампа і Зеленського, тому почали діяти.

Який фактор не влаштував Росію?

"Путін і Лавров вийшли з заявами про нібито удар після перемовин Зеленського у США. Це говорить про те, що щось пішло не так, як планував кремлівський диктатор", – додав Павло Лакійчук.

У Росії переконують, що перемовини мають "збігатися з духом Анкориджу". Тоді російський диктатор нібито домовився з Трампом, що перемир'я не є ключовою умовою для початку мирних переговорів. Тобто Росія фактично отримала дозвіл продовжувати наступ.

Важливо! Трамп і Путін 15 серпня 2025 року зустрілися в Анкориджі на Алясці. Це перша зустріч очільника Кремля на такому рівні з початку повномасштабної війни. Припускали, що сторони мали домовитись про припинення вогню, але цього не сталося.

Володимир Путін відкинув пропозицію Трампа про перемир'я як основу для мирного процесу. А тепер начебто українські дрони завдали удару по одній з резиденцій Путіна й це нібито перешкода для подальших домовленостей. На жаль, постійні удари Росії по мирних містах не є перешкодою для цього.

"Трамп демонструє, що його все влаштовує. У США є найпотужніше у світі розвідувальна спілка, є ЦРУ, АНБ, але Трамп досі вірить інформації від Путіна", – підсумував Павло Лакійчук.

"Удар" по резиденції Путіна: головне