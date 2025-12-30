Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне увидели провал их стратегии. Это произошло после встречи Трампа и Зеленского, поэтому начали действовать.
Читайте также В Кремле не придумали, где был Путин во время "атаки на его резиденцию"
Какой фактор не устроил Россию?
"Путин и Лавров вышли с заявлениями о якобы ударе после переговоров Зеленского в США. Это говорит о том, что что-то пошло не так, как планировал кремлевский диктатор", – добавил Павел Лакийчук.
В России убеждают, что переговоры должны "совпадать с духом Анкориджа". Тогда российский диктатор якобы договорился с Трампом, что перемирие не является ключевым условием для начала мирных переговоров. То есть Россия фактически получила разрешение продолжать наступление.
Важно! Трамп и Путин 15 августа 2025 года встретились 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Это первая встреча главы Кремля на таком уровне с начала полномасштабной войны. Предполагали, что стороны должны были договориться о прекращении огня, но этого не произошло.
Владимир Путин отверг предложение Трампа о перемирии как основу для мирного процесса. А теперь якобы украинские дроны нанесли удар по одной из резиденций Путина и это якобы препятствие для дальнейших договоренностей. К сожалению, постоянные удары России по мирным городам не является препятствием для этого.
"Трамп демонстрирует, что его все устраивает. У США есть самый мощный в мире разведывательный союз, есть ЦРУ, АНБ, но Трамп до сих пор верит информации от Путина", – подытожил Павел Лакийчук.
"Удар" по резиденции Путина: главное
- По словам россиян, "атака" якобы состоялась в ночь на 29 декабря, а целью была резиденция Путина в Новоградской области. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ПВО обезвредила 91 беспилотник. Он пригрозил, что теперь Россия "определит время и объекты для ответных ударов".
- Дональд Трамп, комментируя этот инцидент заявил, что не ожидал таких действий. После этого отношение к переговорам с Владимиром Зеленским может измениться. Россияне сообщали, что президент США якобы был шокирован.
- Владимир Зеленский опроверг причастность Украины к такой операции. Он отметил, что так Россия хочет оправдать свои удары. В частности враг готовится атаковать правительственные кварталы. Ранее он уже это делал.