Дроны атаковали Россию: в Ярославле слышали взрывы, в Тамани вспыхнул пожар в порту
- В ночь на 13 мая дроны атаковали несколько российских регионов, включая Ярославль, Краснодарский край, Ростовскую, Тульскую и Нижегородскую области.
- В результате атаки в порту Тамань вспыхнул пожар на нефтяной инфраструктуре, а в Ярославле обломки дронов упали на промышленный объект.
В порту Тамань после удара вспыхнул пожар на объекте нефтяной инфраструктуры. Об этом пишут росСМИ.
Что известно об атаке по России?
В России в ночь на 13 мая сообщили о масштабной атаке беспилотников сразу на несколько регионов. Взрывы и работу противовоздушной обороны слышали в Ярославле, Краснодарском крае, Ростовской, Тульской и Нижегородской областях.
Одним из главных эпицентров атаки стал порт Тамань в Краснодарском крае. В сети появились видео масштабного пожара на территории порта после серии взрывов. По предварительным данным, удару подверглась нефтяная инфраструктура. Российские власти ранее подтвердили атаку и возгорание на территории объекта.
Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. В результате этого произошло возгорание оборудования. Также известно об одном пострадавшем, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.
В то же время около десяти взрывов прогремели над Ярославлем. Местные жители рассказывали российским телеграмм-каналам, что примерно в 04:30 им начали поступать сообщения об опасности атаки беспилотников, а уже через двадцать минут в южной части города услышали серию громких взрывов.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о работе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По его словам, большинство дронов якобы удалось сбить, однако обломки одного из беспилотников упали на промышленный объект в Ярославле.
Пострадавших, по официальной информации, нет. Из-за угрозы атаки местный аэропорт временно приостанавливал работу.
Кроме того, сообщения о взрывах и активной работе ПВО поступали из Кстово Нижегородской области, Алексина и Щекина Тульской области, Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области, а также Анапы.
Отдельно сообщалось об атаке на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Именно там расположен аэродром, который российские войска используют для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". В сети писали о возможном пожаре в районе аэропорта, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Российские власти традиционно заявляют, что большинство беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны. В то же время во многих регионах после атаки фиксировали пожары, повреждения промышленных объектов и перебои в работе инфраструктуры.
Что известно о последних атаках по России?
В Оренбурге 12 мая произошли взрывы и задымление, местные жители сообщали об атаке беспилотников и работе систем ПВО. В аэропорту города ввели режим "Ковер", а российские власти пока не сообщили о последствиях возможных атак.
Ночью 8 мая Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке. Кроме дронов, туда могли наведаться, в частности, ракеты "Нептун". Этот российский город является неким военным хабом, поэтому в Ростове есть множество интересных целей для Сил обороны.
Кроме того, 8 мая Украина уже в третий раз атаковала важные объекты в Перми – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию. На НПЗ вспыхнула установка атмосферно-вакуумной трубчатки, а на нефтеперекачивающей станции поражен резервуар.