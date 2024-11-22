Есть погибшие, раненые и, вероятно, под завалами: какие последствия атаки по Сумам
Россия на рассвете запустила по Сумах дроны-камикадзе, которые были снаряжены шрапнелью. Вражеские войска повредили жилые дома, многоэтажки и машины.
24 Канал пишет со ссылкой на МВД Украины, что Сумы атаковали три дрона-камикадзе типа "Шахед". Враги ударили по городу ориентировочно после 5 часов утра, когда большинство людей спали.
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Что известно об атаке на Сумы
Повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля,
– заявили в министерстве.
Спасатели сообщили, что по состоянию на 8:38 22 ноября деблокировали 2 пострадавших из разрушенного дома и передали их медикам.
Глава Сумского отделения ОО "Добробат" Алексей Клюев в эфире КИЕВ24 рассказал, что в разбитых домах еще работают спасатели. Под завалами еще, вероятно, остаются люди.
Какие последствия атаки по Сумах / фото Кордон.Медиа, полиции и Суспільного
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По состоянию на 8:22 22 ноября службы проводят поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах событий работают спасатели, усиленные следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.