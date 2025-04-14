"Возмездие придет", – бойцы "Хартии" опубликовали видео, где мстят россиянам за обстрел Сум
- Бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" опубликовали видео, где отвечают на ракетную атаку по Сумам, подписывая боеприпасы "за Сумы" и стреляют по российским военным.
- Видео опубликовано в телеграм-канале бригады, где подписанные боеприпасы заряжаются в оружие и отправляются в сторону врага.
Бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" ответили врагу за ракетную атаку по Сумам. Военнослужащие опубликовали видео, где бьют по захватчикам боеприпасами с подписями "за Сумы".
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале бригады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хартию".
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Как украинские бойцы ответили врагу
В сети появилось видео, где харьковская бригада "Хартия" мстит врагу. На нем бойцы подписывают боеприпасы, заряжают их в различные виды оружия и отправляют в сторону российских военных с криками "за Сумы", "за Украину", "за детей", "за людей".
Бойцы "Хартии" мстят врагу: смотрите видео бригады
Ненаказанное зло возвращается, поэтому его следует наказывать. С государством-террористом надо действовать только так – мгновенная реакция на очередное военное преступление от артиллеристов, минометчиков и дроноводов "Хартии",
– отметили бойцы.
Напомним, что в декабре 2024 года в "Хартии" начала служить парамедик Юлия Паевская "Тайра". Она присоединилась к бригаде несмотря на проблемы со здоровьем.
В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" также служит писатель Сергей Жадан. Он объяснил свой выбор тем, что помогал создавать подразделение НГУ "Хартия" в начале полномасштабного вторжения. Писатель придумал название для бригады и хотел, чтобы оно было эмоциональным, коротким, и в нем был "Харьков".