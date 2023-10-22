Атака по терминалу "Новой почты" под Харьковом: 2 раненых в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом

Российские военные вечером 21 октября нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом. В результате обстрела оккупантов погибли и ранены многие люди.

В результате террористического удара России по терминалу "Новой почты" погибли 6 человек и 16 получили ранения. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще 6 – в тяжелом.

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Российский террор забрал жизни 6 человек

Остальные раненые – в состоянии средней тяжести и легкие.

Отметим, что ракетный удар состоялся около 22:15. Враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.

В результате обстрела здание терминала разрушено, а также произошел пожар.

Ракетный обстрел терминала "Новой почты": подробности

Поздним вечером 21 октября Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Через несколько минут в Харькове были слышны взрывы.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") сообщил, что Россия нанесла удар по Харьковщине из Белгорода с ЗРК С-300.

На ракетный террор отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал жуткие кадры последствий ракетных обстрелов. Глава государства подчеркнул, что россияне должны ответить за содеянное. Также кадры с последствиями обстрелов были опубликованы журналистами.

Последствия обстрела терминала "Новой почты": смотрите видео