Атака по терминалу "Новой почты" под Харьковом: 2 раненых в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом
Источник:Олег Синегубов
Российские военные вечером 21 октября нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом. В результате обстрела оккупантов погибли и ранены многие люди.
В результате террористического удара России по терминалу "Новой почты" погибли 6 человек и 16 получили ранения. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще 6 – в тяжелом.
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Российский террор забрал жизни 6 человек
Остальные раненые – в состоянии средней тяжести и легкие.
Отметим, что ракетный удар состоялся около 22:15. Враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.
В результате обстрела здание терминала разрушено, а также произошел пожар.
Ракетный обстрел терминала "Новой почты": подробности
- Поздним вечером 21 октября Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Через несколько минут в Харькове были слышны взрывы.
- Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") сообщил, что Россия нанесла удар по Харьковщине из Белгорода с ЗРК С-300.
- На ракетный террор отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал жуткие кадры последствий ракетных обстрелов. Глава государства подчеркнул, что россияне должны ответить за содеянное. Также кадры с последствиями обстрелов были опубликованы журналистами.
Последствия обстрела терминала "Новой почты": смотрите видео
- Во время обстрела терминала "Новой почты" внутри помещения находились сотрудники компании. Они не успели перейти к укрытиям, ведь между объявлением воздушной тревоги и взрывами прошло очень мало времени.
- Сотрудник "Новой почты" Алексей Корниенко рассказал, что находился в помещении терминала, когда ракета попала в здание. Он отметил, что слышал по меньшей мере один взрыв, после чего раздалась воздушная тревога. Алексей Чубенко вытащил двух человек с осколочными ранениями ног.
- По данным Харьковской ОВА, самому младшему пострадавшему 19 лет, а самому старшему – 42.
- Спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара под Харьковом. В результате обстрела повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.
- Также на объекте произошел пожар на площади около 300 "квадратов". Пожар был ликвидирован в 00:14. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.