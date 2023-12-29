Фактически летело все, – Игнат рассказал, какие средства Россия использовала для массированного удара

Россия произвела массированный обстрел ракетами по территории Украины 29 декабря. Российские оккупанты использовали во время атаки все, кроме "Калибров".

Российская армия нанесла массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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По словам Игната, речь идет о мощном ударе.

Фактически, летело все, наверное, "Калибров" не было. А так и "Кинжалы" мы видели и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах. Далее мы видим применение "Шахедов" тоже было, летели с юго-восточного направления,

– подчеркнул представитель.

Он рассказал, что российские захватчики применяли ракеты Х-22 или Х-32. Было зафиксировано около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555 были применены тоже.

Есть ущерб в регионах, есть и пострадавшие. Итог результатов боевой работы Воздушные Силы сообщат позже.

Игнат также сообщил, что столько воздушных целей не было видно в течение длительного периода времени, поскольку этой ночью они были во всех областях и во многих направлениях.

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