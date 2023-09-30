Ночью во время атаки в Румынии тоже объявляли тревогу: было нарушение воздушного пространства

Румыния проверяет, было ли нарушено ее воздушное пространство во время последней российской атаки на дунайские порты Украины в ночь на 30 сентября. Сейчас правоохранители ищут вероятные обломки.

Во время атаки на порты Подунавья ночью 30 сентября в нескольких городах Румынии тоже объявляли воздушную тревогу.

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В Румынии зафиксировали вход в воздушное пространство страны: информация проверяется

В Министерстве обороны Румынии рассказали, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае поздно вечером 29 сентября в стране объявляли воздушную тревогу для жителей городов Тулча и Галац, которые расположены рядом с украинскими городами Измаил и Рени.

Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали на пути к городу Галац,

– говорится в сообщении.

Жители районов рассказали, что видели, будто что-то падало с неба, а потом слышали истребители на низкой высоте. Сейчас правоохранители ищут обломки, район поисков изолировали.

Что известно об атаке Украины ночью 30 сентября