Не все не сбитые ракеты попали в цель, – Игнат рассказал детали атаки 7 февраля

Утром 7 февраля россияне массированно обстреляли Украину. Для атаки использовали крылатые и баллистические ракеты, в общем – 64 воздушные цели. Из них 44 удалось уничтожить.

Однако не все ракеты, которые не удалось сбить Силам ПВО, попали в запланированные цели. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, отметив, что атака началась еще ночью, когда оккупанты выпустили по Украине "Шахеды".

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Детали ракетной атаки

Атака на Украину 7 февраля не особо отличалась от предыдущих массированных ударов россиян. Враг атаковал уже привычными воздушными средствами.

Началась атака не утром, а с начала суток. 15 "Шахедов" полетело на территорию нашего государства с мыса Чауда, что в Крыму. Первая атака была отражена – сбили 12 "Шахедов". Ночью была информация, что взлетели Ту-95 с аэродромов, были первые пуски и мы ждали подлета ракет под утро,

– отметил Юрий Игнат.

Россияне совершили еще две волны атак крылатыми и баллистическими ракетами, а также ракетами С-300, которые летят по баллистической траектории.

Крылатые ракеты заходили с разных направлений, долетая вплоть до западной границы. Собственно, воздушные цели фактически долетели до границы с Польшей, из-за чего в воздух поднялась польская авиация.

Ракеты разворачивались, маневрировали, особенно в западных областях – Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая и Ивано-Франковская. Они летали фактически по кругу, минуя таким образом потенциальные места расположения средств ПВО. Даже не сбитые ракеты, которых нет в статистике сбитых, не все достигли тех целей, какие планировал враг,

– подчеркнул Игнат.

В общем оккупанты применили 64 средства воздушного нападения: 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – Россия.);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – Россия.). Огневыми средствами уничтожили 44 воздушные цели врага.

Чем сбивают ракеты

Во время предыдущей массированной атаки враг применял различные приемы, чтобы обойти системы ПВО. В частности, во время подлета крылатой ракеты к определенной цели, запускали туда же баллистическую ракету.

Есть средства, которые сбивают крылатые ракеты, а баллистические ракеты может сбивать только система Patriot. Таких систем у нас немного, поэтому если Patriot работает по баллистике, то есть другие средства, которые, возможно, стоят неподалеку и отрабатывать по крылатым ракетам,

– отметил представитель Воздушных сил.

Поэтому для сбивания крылатых ракет могут использовать IRIS, NASAMS или другие средства. Также по этим типам ракет могут работать мобильные огневые группы, поражая цель с ПЗРК.

Россия массированно обстреляла Украину: кратко