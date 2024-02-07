Однак не всі ракети, які не вдалося збити Силам ППО, влучили у заплановані цілі. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, зауваживши, що атака розпочалася ще вночі, коли окупанти випустили по Україні "Шахеди".

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Деталі ракетної атаки

Атака на Україну 7 лютого не особливо відрізнялася від попередніх масованих ударів росіян. Ворог атакував вже звичними повітряними засобами.

Почалась атака не вранці, а з початку доби. 15 "Шахедів" полетіло на територію нашої держави з мису Чауда, що в Криму. Перша атака була відбита – збили 12 "Шахедів". Вночі була інформація, що злетіли Ту-95 з аеродромів, були перші пуски і ми чекали підльоту ракет під ранок,

– зазначив Юрій Ігнат.

Росіяни здійснили ще дві хвилі атак крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Крилаті ракети заходили з різних напрямів, долітаючи аж до західного кордону. Власне, повітряні цілі фактично долетіли до кордону з Польщею, через що у повітря здійнялась польська авіація.

Ракети розвертались, маневрували, особливо у західних областях – Тернопільська, Хмельницька, Вінницька та Івано-Франківська. Вони літали фактично по колу, оминаючи у такий спосіб потенційні місця розташування засобів ППО. Навіть незбиті ракети, яких немає у статистиці збитих, не всі досягли тих цілей, які планував ворог,

– наголосив Ігнат.

Загалом окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу: 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – Росія.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – Росія.). Вогневими засобами знищили 44 повітряні цілі ворога.

Чим збивають ракети

Під час попередньої масованої атаки ворог застосовував різні прийоми, щоб оминути системи ППО. Зокрема, під час підльоту крилатої ракети до певної цілі, запускали туди ж балістичну ракету.

Є засоби, які збивають крилаті ракети, а балістичні ракети може збивати лише система Patriot. Таких систем у нас небагато, тому якщо Patriot працює по балістиці, то є інші засоби, які, можливо, стоять неподалік та відпрацьовуватимуть по крилатих ракетах,

– зауважив речник Повітряних сил.

Тож для збиття крилатих ракет можуть використовувати IRIS, NASAMS чи інші засоби. Також по цих типах ракет можуть працювати мобільні вогневі групи, уражаючи ціль з ПЗРК.

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