В Воздушных силах оценили возможность массированной атаки в ближайшее время
Уже достаточно длительное время Россия не осуществляла массированных атак по Украине, в основном нанося удары по прифронтовым регионам нашего государства. В Воздушных силах оценили вероятность осуществления подобного обстрела оккупантами в ближайшее время.
Сейчас Вооруженные Силы Украины находятся в таких условиях, когда ни на мгновение нельзя расслабляться. Особенно это касается наших защитников неба, главная задача которых это отражение воздушного нападения и защита нашего воздушного пространства. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, сообщает 24 Канал.
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"Сейчас мы видим временное затишье"
Илья Евлаш рассказал, что в течение последних нескольких месяцев враг активно наносил ракетные удары, в частности, речь идет о комбинированных ударах с применением большого количества ракет различного типа, среди которых были крылатые, управляемые, а также дроны-камикадзе.
Противник коварный, противник подлый, и мы уже не раз видели, когда он прибегал к массированным обстрелам именно тогда, когда этого меньше всего ждут,
– говорит спикер Воздушных сил.
По его словам, по состоянию на сейчас фиксируется "временное затишье". Однако пока Воздушные силы не могут пообещать, что "можно выдохнуть с облегчением и сейчас такого не будет".
"Конечно, что враг планирует свои дальнейшие операции, анализирует уже достигнутый результат, накапливает и собирает ракеты, однако когда именно это будет, мы не знаем точно. Впрочем, мы должны быть готовыми", – подчеркнул он.
Что известно о последней массированной атаке: коротко
- В ночь на 27 апреля в Украине россияне применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, среди которых были и "Кинжалы". Наши силы ПВО смогли уничтожить 21 воздушную цель.
- Ракеты "Кинжал" на этот раз сбить не удалось. Стало известно, что враг нацелил их вместе с крылатыми ракетами на объекты критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, что во Львовской области.
- Кроме вышеупомянутых повреждений, в ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждены 4 их теплоэлектростанции. В пресс-службе отметили, что повреждения на ТЭС довольно серьезные.
- Атаковали захватчики и Харьков. Там ночью враг ударил из С-300 по медучреждению. Известно об одной раненой женщине.