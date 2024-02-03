Враг в Полтавской области повредил заполненное зернохранилище: часть урожая потеряна

Россияне своими действиями продолжают угрожать продовольственной безопасности Украины. Так, в результате очередной атаки на Полтавскую область было повреждено зернохранилище.

Известно, что элеватор был заполнен. Ту часть урожая, который хранился, потеряно.

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Армия России попала в зернохранилище в Полтавской области

Оккупанты 2 февраля атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Из-за попадания в зернохранилище потеряна часть урожая.

Известно, что владельцам зерна помогут с правильным оформлением документов на возмещение убытков.

Помогаем друг другу. Объединенные общей целью. Слава Украине!,

– подчеркнул Пронин.

Россияне повредили промышленность Полтавской области

Известно, что 27 и 28 января 2024 года Кременчугский район Полтавской области подвергся двум серьезным ракетным атакам. В результате обстрелов баллистическими ракетами "Искандер-М" был поражен местный промышленный объект. По состоянию на 29 января, он не функционировал.

По словам председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате атак не было жертв среди гражданского населения, но нанесен значительный ущерб промышленности.

Пожары, возникшие во время ракетных ударов, требовали масштабного привлечения спасательных служб.