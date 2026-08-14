Есть повреждения и сильный пожар: в Fire Point и Генштабе подтвердили атаку на порт Усть-Луга
Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по россиянам. Силы обороны провели атаку на порт Усть-Луга.
Об этом сообщили в Fire Point.
Как ВСУ нанесли удар по порту Усть-Луга?
14 августа 2026 года Силы обороны нанесли удары по порту Усть-Луга. В Fire Point отметили, что в результате атаки в районе порта были зафиксированы повреждения и пожар.
Усть-Луга – один из крупнейших портов России на Балтийском море. Через порт проходят значительные объемы нефти и нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов.
Напомним, что в 02:53 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА.
Впоследствии появилась информация, что были атакованы терминалы "Новатака" и "Еврохима". По терминалу "Новатака" сначала, вероятно, нанесли удар реактивными средствами поражения, после чего атаку продолжили с помощью БПЛА.
Что говорят в Генштабе?
В Генштабе подтвердили поражение комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области.
Зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки,
– сообщили военные.
Пораженная цель – производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата.
Его мощность – почти 8 миллионов тонн сырья в год. Продукция используется в военно-экономической деятельности России и задействована в обеспечении нужд российской армии.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
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