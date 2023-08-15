Запад подвергся массированной атаке: на Прикарпатье обломки ракеты повредили дом

Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами. В частности, взрывы слышали жители Ивано-Франковской области – то есть Прикарпатья. Власти региона рассказали о последствиях обстрела.

В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты выпустили аж 28 ракет разных типов по нашему государству, в том числе по Западу. По словам председателя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, в регионе работала украинская ПВО, нет пострадавших среди людей.

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Обстрел Ивано-Франковской области

Следует сказать, что атака на Прикарпатье не прошла бесследно, к сожалению. Собственно, в результате массированного обстрела было повреждено несколько частных домохозяйств. Частично разрушен жилой дом.

На рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали в частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. Пострадавших нет,

– сообщила Онищук.

Кроме того, она выразила благодарность защитникам, стоящим на обороне нашего неба и напомнила жителям Ивано-Франковской области, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а нужно всегда заботиться о своей безопасности и своих родных.

Обратите внимание! Как констатировали в Воздушных силах, во время ночной массированной атаки в ночь на 15 августа Силы ПВО уничтожили 16 из 28 крылатых ракет. Среди них есть Х-101/Х-555 и "Калибры".

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