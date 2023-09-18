Каждый раз вбрасывают новую мощность, – в ОК "Юг" ответили, смогли ли россияне запутать ПВО

Российские военные продолжают совершать комбинированные атаки. Враг выпускает сразу "Шахеды" и крылатые ракеты, чтобы запутывать ПВО и усложнять сбивание воздушных целей.

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ночную атаку по Украине. По ее словам, оккупанты не впервые используют такую тактику ударов.

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Украина эффективно противодействует

Спикер отметила, что российские военные пытаются достичь своей цели. У Украины другая цель – защита. Наши защитники эффективно выполняют максимальную боевую работу, чтобы противодействовать врагу.

В то же время следует понимать, что оккупанты каждый раз вбрасывают большую мощность средств поражения. Речь идет о ракетах, дронах, смешанных атаках, волнах. Россияне запускают воздушные цели, постоянно меняя направления.

По ее словам, маневрирование ракет и "Шахедов" направлено на то, чтобы выявлять системы ПВО. Чтобы понимать, где они расположены и истощать их. Оккупанты ведут "постоянную охоту, долговременную". Наталья Гуменюк отметила, что фактически средства ПВО работали всю ночь.

Они действительно выискивают, где находятся системы ПВО, которые работают и в том числе, используя волнами дроны, а затем ракеты, пытаются спровоцировать износ более дорогостоящего оборудования, а затем уже ударить ракетами, которые не смогут сбить, например, мобильные огневые группы.

– добавила она.

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что "у нас работают и те, и другие направления, целесообразность взвешена". Украинские защитники ориентируются по тому, какой способ поражения используют российские захватчики и какой способ противодействия будет максимально эффективным и уместным.

Обратим внимание на то, что в ночь на 18 сентября взрывы прогремели по меньшей мере в двух областях. Речь идет о Хмельницкой и Днепропетровской. В последней их слышали около 5 утра, а в Хмельницкой области – около 05:30. Вскоре в Хмельницкой ОВА отметили, что звуки громких взрывов – работа ПВО в регионе.