В Великом Бурлуке снова возросло количество жертв: из-под завалов вытащили еще одно тело
Источник:Олег Синегубов
Россия цинично атаковала ракетами Великий Бурлук. Под завалами разрушенного дома оказались люди. К сожалению, количество жертв возросло.
Утром 15 февраля глава Харьковской ОГА сообщил, что количество жертв в результате атаки России на Великий Бурлук возросло. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Утром 15 февраля в областной прокуратуре сообщили, что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 74-летней женщины. Уже вскоре – еще одно. На этот раз 54-летней женщины.
В 11:40 стало известно, что спасатели достали из-под завалов еще одно тело, – 27-летней женщины.
Количество погибших увеличилось до пяти: трое женщин и двое мужчин,
– сообщили в прокуратуре.
Председатель ОВА сказал, что 5 человек ранены. Они находятся в медицинских учреждениях области. Поисково-спасательная операция продолжается.
Накануне Синегубов писал, что в Великом Бурлуке из-под завалов спасли женщину. Ей оказывается вся необходимая медпомощь.
Что известно об атаке
В среду, 14 февраля, примерно в 16:16 Россия обстреляла поселок Великий Бурлук, что в Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили С-300.
Захватчики попали по двухэтажному жилому дому. Также россияне попали в еще одно здание рядом с ним.
Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, после чего направили его в больницу. Известно, что еще двух человек спасатели вытащили из-под завалов. Этим пострадавшим тоже оказали первую медицинскую помощь, после чего их госпитализировали.
Под завалами еще могут находиться люди. На месте удара работают подразделения ГСЧС и другие специалисты.
Россия неоднократно обстреливала Большой Бурлук
- Страна-агрессор перед этим инцидентом неоднократно терроризировала Великий Бурлук. Так, поздно вечером, 31 января, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на местную больницу.
- Один КАБ попал в здание, а другой упал рядом. В результате 4 человека пострадали. Также были повреждены фасад, крыша и окна медучреждения.
- Перед этим, 30 января, Россия попала по сыродельному заводу в Великом Бурлуке. Оккупанты повредили окна, двери и стены предприятия. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.