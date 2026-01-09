Однако в последнее время оккупанты ограничили применение. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что даже ночью 9 января было выпущено не так много беспилотников.

"На самом деле Россия в последнее время существенно ограничила возможность применения. Даже сегодня ночью было не выпущено очень много тех же дронов. Поэтому здесь надо говорить, что есть уверенные намеки на накопление", – сказал он.

Как ВСУ влияют на атаки?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что у россиян есть определенные проблемы, которые не позволяют им сейчас выходить на те показатели, которые были несколько ранее. На это влияют атаки со стороны ВСУ.

Наши Силы обороны бьют по некоторым важным объектам, которые срывают возможность поставки некоторых компонентов. Не могу рассказывать обо всем. Но надо понимать, что наши военные тоже влияют на возможность массированных атак,

– пояснил авиаэксперт.

Что известно об атаке России против Украины 9 января?