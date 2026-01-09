Однак останнім часом окупанти обмежили застосування. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що навіть вночі 9 січня було випущено не так багато безпілотників.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

"Насправді Росія останнім часом суттєво обмежила можливість застосування. Навіть сьогодні вночі було не випущено дуже багато тих же дронів. Тому тут треба казати, що є впевнені натяки на накопичення", – сказав він.

Як ЗСУ впливають на атаки?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що у росіян є певні проблеми, які не дозволяють їм зараз виходити на ті показники, які були дещо раніше. На це впливають атаки з боку ЗСУ.

Наші Сили оборони б'ють по деяких важливих об'єктах, які зривають можливість поставки деяких компонентів. Не можу розповідати про все. Але треба розуміти, що наші військові теж впливають на можливість масованих атак,

– пояснив авіаексперт.

Що відомо про атаку Росії проти України 9 січня?