Люди оказались под завалами после атаки России: что известно о состоянии пострадавших в Торецке

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по шахте "Торецкая". В результате сотрудникам ГСЧС пришлось спасать работниц предприятия из-под завалов.

Министерство энергетики Украины рассказало о состоянии пострадавших в результате атаки России на Торецк. Напомним, что сам инцидент произошел за прошедшие сутки, 28 ноября.

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Что известно о состоянии пострадавших

В результате российского авиационного удара была частично разрушена мастерская угольной шахты "Торецкая". В ней на момент атаки находились 4 женщины. Они очутились под завалами. ГСЧС привлекла 13 работников и 3 единицы техники для их спасения.

В Минэнерго уточнили, что у 3 пострадавших механические травмы легкой и средней степени тяжести. Еще одна работница получила тяжелые травмы. Известно, что женщинам 35, 43, 52 и 54 лет. Также известно, что в результате этой атаки получили повреждения промышленные здания.

Россия постоянно терроризирует Торецк