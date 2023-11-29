Люди оказались под завалами после атаки России: что известно о состоянии пострадавших в Торецке
Источник:Министерство энергетики Украины
Российские оккупанты нанесли авиационный удар по шахте "Торецкая". В результате сотрудникам ГСЧС пришлось спасать работниц предприятия из-под завалов.
Министерство энергетики Украины рассказало о состоянии пострадавших в результате атаки России на Торецк. Напомним, что сам инцидент произошел за прошедшие сутки, 28 ноября.
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Что известно о состоянии пострадавших
В результате российского авиационного удара была частично разрушена мастерская угольной шахты "Торецкая". В ней на момент атаки находились 4 женщины. Они очутились под завалами. ГСЧС привлекла 13 работников и 3 единицы техники для их спасения.
В Минэнерго уточнили, что у 3 пострадавших механические травмы легкой и средней степени тяжести. Еще одна работница получила тяжелые травмы. Известно, что женщинам 35, 43, 52 и 54 лет. Также известно, что в результате этой атаки получили повреждения промышленные здания.
Россия постоянно терроризирует Торецк
- Напомним, в апреле российские захватчики ночью атаковали угольную шахту в Торецке. В результате погибли два работника : Роман Муравенко и Лариса Пятченко. Телефонистка Ольга Никитина выжила, ее госпитализировали с контузией.
- Как сообщалось ранее, оккупанты также обстреливали шахту в Торецке в тот момент, когда под землей находились трое горняков. В результате на поверхности произошел пожар в одном из зданий, а в самой шахте исчезло электроснабжение.