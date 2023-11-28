Россияне попали в здание у шахты в Торецке: 4 женщины оказались под завалами

Россия атаковала Торецк. К счастью, обошлось без жертв. Однако есть пострадавшие.

В этот вторник, 28 ноября, в 10:50 Россия нанесла авиационный удар по Торецку. Оккупанты ударили по территории шахты "Торецкая".

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Что известно об этой атаке

Российские захватчики попали по расположенному на территории предприятия зданию. В момент атаки 4 работницы находились в одной из мастерских. В результате они оказались под завалами и получили ранения. Также были повреждены промышленные здания.

ГСЧС провела спасательную операцию, к которой привлекла 13 своих сотрудников и 3 единицы техники. Всех четырех женщин достали из-под завалов и госпитализировали. Известно, что пострадавшим 35, 43, 52 и 54 года соответственно.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. Прокуроры документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

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