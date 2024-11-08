Чем закончилась массированная атака россиян на Курщине: обзор фронта от Свитана

Враг продолжает давить по всей линии фронта, ведь до Нового года Кремлю крайне необходима хоть какая-то видимость успехов. За прошедшие сутки враг массированно пытался атаковать ВСУ на Курском направлении.

Что из этого получилось и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Новые дроны

Россия продолжает массово атаковать Украину иранскими беспилотниками. В последнее время к ним начали присоединять термобарические снаряды, которые являются более опасными, чем обычные боевые части.

Сейчас "Шахеды" целят на жилые дома – это чистый геноцид. Ведь от таких дронов мало спасают 2 стены, и даже 10,

– прокомментировал Свитан.

Если в жилое здание заходит аэрозоль, который распыляет беспилотник, а затем происходит подрыв, то выжигается все.

К тому же, чтобы запутать украинскую систему ПВО, враг использует фальшивые дроны без боевых частей, которые трудно обнаружить.

Полковник запаса отметил, что противодействовать дронам можно двумя способами:

уничтожать производства еще на территории России;

привлекать зенитно-ракетные комплексы и авиацию, чтобы сбивать дроны на подлете к украинским границам и не пропускать их к жилым кварталам.

Однако не вся авиация подходит для работы по таким целям из-за разницы скоростей. Идеально по БпЛА работают легкомоторные штурмовики вроде Embraer EMB 314 Super Tucano.

Бои на Северском направлении

На фронте враг активизировался на Северском направлении.

Бросили много войск на Северское направление с основной задачей – вытеснить наш гарнизон из Белогоровки Луганской области, чтобы Путин мог положить это под елку россиянам, тем самым хоть как-то перекрыть проблемы с экономикой,

– прокомментировал военный эксперт.

Бои на Курщине

Издание Forbes написало, что 7 ноября состоялась одна из самых кровавых атак россиян вместе с северокорейскими войсками на Курщине.

Свитан рассказал, что атаки происходили по нескольким направлениям: у Суджи, в районе Ольговки и тому подобное.

Впрочем, штурм не удался, несколько рот врага были ликвидированы или взяты в плен.

Идут в атаку преимущественно живой силой, с большим количеством малых тактических групп, иногда подключается техника, на некоторых направлениях там она еще может работать. Но с двух флангов наши дронщики и артиллерия накрывают эти атаки,

– резюмировал Свитан.