Обломки "Шахеда" упали на авто, ехавшее по трассе на Днепропетровщине: есть жертвы

Этой ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". К сожалению, не обошлось без жертв. В Днепропетровской обломки "Шахеда" упали на машину.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе. К сожалению, погибли два человека.

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Погибли двое мужчин

Украинские защитники из ВК "Восход" сбили шесть вражеских "Шахедов".

Обломки одного из них упали на ехавшее по трассе авто. К сожалению, два человека погибли,

– сообщил глава ОВА.

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Последствия российской атаки / Фото с телеграма Лысака

Также загорелась сухая трава. Спасатели уже потушили пожар.

Еще один российский беспилотник попал в частное предприятие в Криворожском районе. Вспыхнул пожар. Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало 4-метровой высоты. Его потушили. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Люди целы, отметил Сергей Лысак.

Глава военной администрации Кривого Рога уточнил, что погибли двое мужчин 47 и 30 лет. Александр Вилкул добавил, что пожар из-за падения обломков дрона вспыхнул на площади 50 квадратных метров в Солонянской общине. Тем временем в Криворожском районе занялся газопровод высокого давления и сухости.

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