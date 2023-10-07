"Варварское последствие войны": эксперты ООН посетили деревню Гроза после террористического акта россиян

Россияне нанесли террористический ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине 5 октября. В результате погибли более 50 человек. В этот населенный пункт уже успели заехать эксперты ООН.

Собственно, в село Гроза приехала гуманитарный координатор Дениз Браун. Как отмечают в ООН, сделали это менее чем за сутки после ракетного удара по населенному пункту.

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Показала "варварское последствие" войны

Дениз Браун подчеркнула, что перед ней варварское последствие войны. По ее словам, 20% общины уничтожили в считанные секунды.

Пока люди ходят по магазинам, пока люди сидят и пьют кофе со своими близкими. Позади меня – мемориал десяткам людей, включая женщин и детей, погибших во время этого удара. Это отдаленная община. Это гражданская инфраструктура,

– подчеркнула она.

В ООН подчеркивают, что это – грубое нарушение международного гуманитарного права. Также отмечают, что гуманитарные работники оказывают поддержку.

Эксперты ООН приехали в село Гроза после атаки: смотрите видео

Ракетная атака по селу Гроза: что известно