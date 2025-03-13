В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки: в каком они состоянии

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказался город Днепр.

В результате российского обстрела в Днепре есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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Что известно о пострадавших

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.

Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Лысак уточнил, что их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Также известно, что из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов. В частности, враг совершил атаку на энергетические объекты железной дороги в регионе.

Росси не прекращает атаковать мирные города и целится по объектам инфраструктуры. Враг запускает по нашей территории ударные дроны почти каждую ночь.