На Киев ночью летели почти 50 БпЛА: сколько сбили и есть ли разрушения

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, она запустила по Киеву полсотни БПЛА.

Воздушная тревога в Киеве ночью с 20 марта на 21 марта продолжалась в течение 2 часов 32 минут. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Что известно о последствиях

На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БпЛА. 27 уничтожены силами противовоздушной обороны.

Остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство,

– говорится в сообщении.

В Киевской военной городской администрации рассказали, что по предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено.

Враг масштабно атаковал Одессу. В результате масштабной атаки дронов на Одессу вспыхнули пожары, пострадали 3 подростка, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия.

Отключение света зафиксировано в нескольких районах города, атака была направлена на перегрузку систем ПВО.