Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские дроны

Страна-агрессор ежедневно устраивает дроновый террор украинских городов. К вечеру 22 января враг начал очередную атаку "Шахедами".

В ночь 22 января противник массированно атаковал Украину, выпустив почти сотню ударных беспилотников. Вражеские БпЛА вызвали разрушения в нескольких регионах, также есть раненые, передает 24 Канал.

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