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22 января 2025, 20:25
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Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские дроны

Анастасия Колесникова

Страна-агрессор ежедневно устраивает дроновый террор украинских городов. К вечеру 22 января враг начал очередную атаку "Шахедами".

В ночь 22 января противник массированно атаковал Украину, выпустив почти сотню ударных беспилотников. Вражеские БпЛА вызвали разрушения в нескольких регионах, также есть раненые, передает 24 Канал.

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20:23, 22 января

  • Ударные БпЛА на Сумщине – курс на Полтавщину.
  • Ударные БпЛА на Харьковщине – в направлении Полтавщины.
  • БпЛА на севере Днепропетровщины – курс на Харьковщину.
  • Ударные БпЛА на Николаевщине – в направлении Кировоградщины.
  • Группа БпЛА на Николаевщине – курс западный.
  • БпЛА на севере Запорожья – курс на Днепропетровщину.
19:45, 22 января

Новая группа ударных БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный.

19:24, 22 января

Ударные БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный.

Ударные БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.

18:29, 22 января

Ударные БпЛА на Харьковщине движутся на Днепропетровщину.

Новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины – направление юго-западное.

17:59, 22 января

Ударные БпЛА на Харьковщине – курс западный.