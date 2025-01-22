Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские дроны
Страна-агрессор ежедневно устраивает дроновый террор украинских городов. К вечеру 22 января враг начал очередную атаку "Шахедами".
В ночь 22 января противник массированно атаковал Украину, выпустив почти сотню ударных беспилотников. Вражеские БпЛА вызвали разрушения в нескольких регионах, также есть раненые, передает 24 Канал.
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Новая группа ударных БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный. Ударные БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный. Ударные БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении. Ударные БпЛА на Харьковщине движутся на Днепропетровщину. Новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины – направление юго-западное. Ударные БпЛА на Харьковщине – курс западный.
Новая группа ударных БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный.
Ударные БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный.
Ударные БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.
Ударные БпЛА на Харьковщине движутся на Днепропетровщину.
Новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины – направление юго-западное.
Ударные БпЛА на Харьковщине – курс западный.