Пожары, пострадавшие и поврежденные дома: последствия удара "Шахедами" по Николаеву
Россия продолжает атаковать мирные украинские города ударными дронами-камикадзе. В этот раз под ударом оказался Николаев.
В результате атаки России на Николаев есть разрушения, а также пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Среди пострадавших – женщина
В результате удара был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 квадратных метров, ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.
Взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме,
– говорится в сообщении.
Спасатели также ликвидировали пожар, который охватил 1 тысячу квадратных метров. Во время атаки были повреждены двери и окна в челночном кооперативе.
Последствия удара по Николаеву / Фото ГСЧС
Есть повреждения в частном доме, админздания, уничтожена машина. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 квадратных метров.
От российского удара пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Также пострадал мужчина, у него – острая реакция на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.