Маршрут прокладывают с разными уловками, – Гуменюк назвала особенности ночных атак врага
Ночью 25 июля враг снова атаковал Украину. Он направил "Шахеды" в Киевскую, Черкасскую, Сумскую, Житомирскую и Полтавскую области.
Оккупанты запускали БПЛА с восточного побережья Азовского моря. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Смотрите также Не только Киевщина: российские ударные дроны ночью атаковали еще 4 области
"Шахеды" маневрируют
Этой ночью направление атаки россиян было сосредоточено на центральной и северной Украине.
Маршрут прокладывают с разными уловками для того, чтобы обходить системы противовоздушной обороны. Оккупанты понимают, что для атаки центральной и северной Украины, дроны должны пройти территорию, где расположены ПВО. И они могут не долететь и недовыполнить задачу,
– подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.
Именно поэтому "Шахеды" маневрируют, пытаются идти вдоль русла реки, чтобы быть незаметными для обнаружения систем ПВО.
Наталья Гуменюк об атаке "Шахедами" 25 июля: смотрите видео
Пытаются модернизировать Х-22
В то же время для ударов по Одессе 23 июля враг применил ракеты с разными тактико-техническими характеристиками и возможностями маневрирования.
Некоторые ракеты запускаются очень низко, чтобы усложнить их обнаружение. А одновременность наполнения воздушного пространства многими ракетами разного типа, класса и по разным направлениям усложняет сосредоточение сил ПВО.
К тому же враг сознательно использовал ракеты, которые чрезвычайно сложно сбить, – сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа Х-22 и "Оникс". Кроме того, этой ночью оккупанты запустили баллистику – ракеты "Искандер-М", которые сбивать чрезвычайно сложно и можно уничтожать только ограниченным количеством противодействующих им средств. На южном направлении таких средств нет.
И это дополнительный сигнал нашим партнерам, что для полноценной помощи и сохранения портовой инфраструктуры нам нужны такие средства,
– подчеркнула она.
В то же время по данным украинской разведки россияне прибегли к модернизации ракет Х-22, поскольку они недостаточно точны. Они стараются улучшить их показатель меткости, и поэтому Х-22 переходят в разряд ракет высшего класса и становятся Х-32.
"При этом их разрушительная сила почти не меняется. Но сам факт лучшей точности и большей прицельности имеет поправку", – отметила Наталья Гуменюк.
Оккупанты целились по портовой инфраструктуре Одесской области, а она достаточно велика по площади. Однако невысокая точность их ракет привела к разрушительным последствиям – в результате пострадал центр Одессы и гражданские объекты.
Ракета Х-22Сверхзвуковая ракета была разработана в советское время для поражения авианосцев или ударных авиационных групп. Ее скорость – более 4 000 километров в час. Дальность поражения – 300 километров. Вес Х-22 – 6 тонн. Также она может нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерной боеголовки.
Больше об атаке "Шахедами" Украины 25 июля
- Ночью 25 июля оккупанты атаковали "Шахедами" несколько областей Украины – Киевскую, Черкасскую, Сумскую, Житомирскую и Полтавскую.
- В небе над Киевом все вражеские воздушные цели средствами ПВО были уничтожены еще на подлете к столице.
- В Черкасской области произошло три попадания. Два БПЛА упали в полях, а один попал в пустой сельскохозяйственный ангар. Потерпевших и пожаров нет.
- В Полтавской области силы ПВО сбили дрон. Также ликвидирован "Шахед" в Сумской области.
- В Житомирской области дрон-камикадзе попал инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.