Типичная атака, – Воздушные силы о ночном обстреле Украины "Шахедами"
Российская армия ночью 26 ноября в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Эта атака была типичной для оккупантов в отличие от предыдущей.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он объяснил типичность атаки количеством беспилотников, которую в этот раз пустили захватчики, передает 24 Канал.
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Игнат рассказал детали о ночной атаке "Шахедами"
Юрий Игнат отметил, что ночью 25 ноября атака россиян "Шахедами" была нетипичной. В частности, украинцы видели, как украинские военные уничтожили рекордное количество ударных БпЛА.
Сегодня враг прибег к привычной тактике – атака небольшим количеством, разделение на группы. Даже 9 беспилотников, выпущенных из Приморско-Ахтарска, тоже по группам разделялись,
– подчеркнул представитель ПС.
Он также подчеркнул, что Силы обороны всегда отслеживают движение вражеских беспилотников. Кроме того, Игнат отметил эффективную работу мобильных огневых групп, отрабатывающих по враждебным объектам "всё лучше".
В заключение он подчеркнул, что Воздушные силы возлагают на мобильные огневые группы всех Сил обороны. Ведь украинским военным нужно беречь зенитные управляемые ракеты.
Россияне пускали по Украине дроны-камикадзе
- Воздушные тревоги начали раздаваться по областям Украины еще вечером 25 ноября. Уже поздно ночью 26 ноября сирены доносились в нескольких областях нашего государства.
- Тревоги звучали в Киеве и области, а в конце концов там сообщили о взрывах, который произошел в пригороде украинской столицы В Киевской ОВА заверили, что по враждебным объектам работают силы противовоздушной обороны нашего государства.
- В конце концов в Воздушных силах рассказали, что ночью оккупанты запустили по Украине 9 ударных беспилотников типа "Шахед". 8 из них смогла сбить наша противовоздушная оборона.
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что в Северной операционной зоне уничтожили 6 вражеских дронов-камикадзе. Еще 2 дрона сбили в пределах Днепропетровской области.