Почти три часа "охотились" на вражеские дроны: в ВСУ рассказали детали ночной атаки на Юге

Оккупанты продолжают терроризировать "Шахедами" Юг Украины. Ночью 30 марта враг в очередной раз запустил ударные БПЛА.

Так украинские военные почти три часа "охотились" на вражеские дроны-камикадзе. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что ударные БПЛА враг направил с южного направления на южные и юго-восточные регионы в зоне ответственности ОК "Юг".

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"Часть Днепропетровской области была массированно атакована. Там четыре дрона обнаружили и уничтожили. К сожалению, обломки одного из них упали на элеватор, и там вспыхнул пожар. Но критических разрушений не допущено и люди не пострадали", – сказала Гуменюк.

Кроме того, два "Шахеда" захватчики направили по энергетике Одесской области. Однако, "охота" украинских бойцов была успешной. Так защитники уничтожили оба вражеских дрона-камикадзе.

Разрушений не допущено. Один дрон еще по дороге на Херсонщине наши защитники неба перехватили,

– рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Также враг продолжает терроризировать обстрелами мирное население правобережья Днепра, прифронтовых территорий в Запорожской и Донецкой области.