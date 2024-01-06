Оккупанты ночью в который раз запускали "Шахеды": все беспилотники удалось уничтожить
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики ночью 6 января нанесли удар по Украине своими беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". По вражеским объектам работала украинская противовоздушная оборона.
Нашим защитникам удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые враг запустил этой ночью. Тогда воздушная тревога раздавалась около 5 часов.
К теме На Хмельнитчине во время атаки "Шахедов" раздались взрывы: в области работала ПВО
Сколько беспилотников сбила украинская ПВО
В Генштабе Вооруженных Сил Украины отчитались, что ночью 6 января оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по Украине, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". В ту ночь россияне запустили 2 своих беспилотных летательных аппарата.
Все вражеские дроны уничтожены,
– говорится в сообщении Генштаба.
Один из беспилотников украинская противовоздушная оборона уничтожила в пределах Хмельницкой области, о чем сообщал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что второй российский беспилотник силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в пределах области ночью 6 января. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что эти беспилотники оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска в России. Военные также подчеркнули, что вместе Украина обязательно одержит победу.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- Сначала воздушная тревога прозвучала 5 января около 20:19 в Херсонской и Николаевской областях. Там была угроза обстрела российскими беспилотниками типа "Шахед".
- Впоследствии сирены звучали в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Тревогу объявляли тоже из-за угрозы со стороны российских "Шахедов".
- Затем тревога распространилась на Житомирскую и Хмельницкую области. Уже 6 января около 00:30 взрывы раздались в Хмельницкой области, там отработали силы ПВО.
- Отбой воздушной тревоги по всей Украине раздался около 1:20.
- Днем ранее россиян обстреляли Украину 2 волнами беспилотников типа "Шахед". Тогда из 29 дронов-камикадзе наши защитники неба уничтожили 21 беспилотник.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что сложность атаки заключалась в том, что частью БПЛА, которую меньше удалось сбить, атаковали прифронтовую зону. Там нашим военным сложно уничтожить эти дроны-камикадзе.