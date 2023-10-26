Каждый раз отправляют дроны в россыпь, – в Воздушных силах рассказали о тактике вражеских атак

Оккупанты регулярно прибегают к новым тактическим приемам во время запусков ракет и дронов-камикадзе. Они пытаются обойти украинскую ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заметив, что основная цель оккупантов неизменна – чтобы как можно больше ракет и дронов долетели до целей. Понятно, что задача украинской ПВО – отразить атаки и рационально использовать вооружение.

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Какие тактические приемы использует Россия

Как отметил Игнат, только за сентябрь Россия запустила около 500 "Шахедов". На них, конечно, тратятся и ракеты, и другие средства. Главное – рационально использовать эти средства. Ведь ракеты к зенитным ракетным комплексам нужны для защиты неба от российской авиации.

Нельзя допустить, чтобы российские самолеты появлялись в украинском воздушном пространстве. Сейчас они бросают 1 – 2 управляемых авиабомбы. Если ракет не будет – то оккупанты смогут дальше залетать и использовать больше бомб.

Чтобы этого не было, нам нужны ракеты наземного ПВО большого и среднего радиуса действия – Patriot, NASAMS, С-300, Бук-М1 и т.д. Поэтому дроны-камикадзе пытаемся уничтожать более рациональным способом – "Гепардами", зенитными пушками, мобильными огневыми группами,

– заметил Игнат.

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Оккупанты прекрасно понимают, что Украина локально охраняет важные объекты на разных направлениях. Среди них – города-миллионники. Поэтому при запусках они прокладывают разные маршруты, пытаясь обнаружить слабые места обороны.

Каждый раз дроны направляют в россыпь. По одному, по два. Летят над трассами, чтобы менее заметно было и труднее сбивать. На основе этого составляют карты, учитывая всю информацию,

– объяснил Игнат.

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