Россия совершила комбинированную атаку по Украине: "Калибры" летели на Запад, "Шахеды" – на Киев

В ночь на 13 июля российские военные совершили комбинированную атаку Украины. Для нее враг использовал как "Шахеды", так и крылатые ракеты "Калибр".

24 Канал в одном материале собрал все, что известно об атаке в ночь на 13 июля. Читайте дальше, чтобы узнать больше об очередном проявлении терроризма со стороны россиян.

Читайте также Во многих областях Украины звучала воздушная тревога: в Киеве работала ПВО

Сначала "Шахеды", а затем – "Калибры"

В 23:22 12 июля Воздушные силы предупредили о том, что существует угроза атаки дронами Сумской области. Через 10 минут соответствующее сообщение опубликовали для жителей Полтавской области. А еще через 20 – Черниговской.

А уже в полночь появилось предупреждение жителей Херсонщины и Николаевщины. Речь о вероятных пусках "Калибров". Спустя считанные минуты речь уже шла об угрозе атаки этими крылатыми ракетами по Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской области.

Уже в 00:16 13 июля стало известно, что в Киевской области существует угроза атаки "Шахедами". Так что жителей призвали не покидать укрытий.

Тем временем около 00:24 предупредили, что "Калибры" летят на Черкасщину. Собственно, сирены раздались в этой и Винницкой и Житомирской области близко пол первого ночи. А уже в 00:37 стало известно, что крылатые ракеты летят на Запад.

Только в 03:43 объявили отбой по областям. Но этому предшествовало множество взрывов в ряде регионов, в том числе в столице Украины.

Где раздались взрывы этой ночью

По данным СМИ, в 01:15 сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

Также в 01:22 написали о том, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области.

В 01:26 писали о взрывах в Киеве, а через несколько минут стало известно, что они звучали снова. Также в этом временном промежутке слышали взрывы в Полтавской области.

Около двух ночи взрывы слышали в Запорожье, Херсоне, Кропивницком.

К сожалению, больше всего досталось этой ночью столице. Ее оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Известно о жертве, пострадавших, а также падении обломков в 5 районах.

Ночная атака Киева "Шахедами": что известно

Утром 13 июля подробностями атаки поделился глава КГВА Сергей Попко. По его словам, Киев атакуют дронами-камикадзе третий день подряд.

Напомним, что угрозу несут также сбитые дроны и ракеты. Так, этой ночью не удалось обойтись без падения обломков. Зафиксировали их сразу в 5 районах Киева: Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском.

По словам спикера КГВА Михаила Шаманова, все экстренные службы оперативно среагировали. Они немедленно отправились к местам падения обломков. Где загорелся пожар, занялись ликвидацией огня.

Последствия ночной атаки Киева / Фото ГСЧС и КГВА

По имеющейся информации, в Дарницком районе двоих пострадавших госпитализировали в больницу. Речь идет о 19-летней девушке и 23-летнем мужчине с осколочными ранениями. Еще одного человека удалось спасти во время ликвидации последствий атаки в Шевченковском районе.

В ГСЧС отметили, что ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажки. Там пострадали два человека. Они были в шоковом состоянии и получили отравление продуктами горения. Спасатели отметили, что потерпевшие отказались от госпитализации.

Также на последний этаж 25-этажки упали обломки. Они повредили фасад дома. Собственно, там и обнаружили пострадавших с осколочными ранениями, о которых мы рассказывали выше.

По словам городского головы Виталия Кличко, не обошлось без жертвы. В Подольском районе обнаружили тело погибшего. Это произошло во время ликвидации огня в многоэтажке.

Загорелось нефункционирующее 1-этажное здание. Это произошло по другому адресу. Известно, что пламя распространилось на крышу на 20 квадратных метров. К счастью, пожар был ликвидирован оперативно. Кроме того, возгорание обломков было на зеленой придомовой территории. По другим адресам, откуда поступали обращения, обошлось без пожаров.

В общем, к ликвидации последствий привлекали 95 спасателей, а также 19 единиц как основной, так и специальной пожарно-спасательной техники.

Что известно о работе ПВО

Утром 13 июля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что поздно вечером в небе над областью сбили беспилотник. Он добавил, что в городах и районах региона ночь прошла без обстрелов.

На столицу иранские "мопеды" заходили с разных направлений. Этой ночью силам и средствам ПВО в воздушном пространстве Киева удалось обнаружить и сбить около 10 целей врага. Сергей Попко поблагодарил "хранителей нашего неба за отличную работу".

Виталий Ким отметил, что силы и средства ПВО в Николаевской области этой ночью сбили один "Калибр" и четыре дрона-камикадзе "Шахед".