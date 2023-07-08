Очередная атака "Шахедами": под утро в Кировоградской области работала ПВО

Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В частности, враг запустил дроны на Кировоградскую область.

Под утро в Кировоградской области работала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА.

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Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры,

– отметил Андрей Райкович.

Заметим, что тревога на территории области продолжалась почти 5 часов. Объявили ее в 01:28. Отбой был в 06:23.

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