Атака "Шахедами": мэр Ивано-Франковска опроверг заявления из России о попадании по военным

Российские пропагандисты распространяли в сети сообщения, что якобы в результате атаки "Шахедами" в Ивано-Франковске было попадание по украинским военным. Однако эти сообщения были абсолютно ложными.

Их опроверг мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

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В Ивано-Франковске не было попаданий по военным

Марцинкив отметил, что сообщение российских государственных медиа, что якобы в Ивано-Франковске есть попадания по расположению украинских военных, является неправдой.

Враг пробует сегодня использовать панику. Неправда то, что они написали. Это не соответствует действительности,

– подчеркнул он.

В то же время городской голова Ивано-Франковска отметил, что определенные вещи он не может говорить относительно вражеской атаки, потому что это может навредить нашей инфраструктуре. Однако, по его словам, целью ударов были объекты критической инфраструктуры.

"То есть удары были по критической инфраструктуре. И еще хочу сказать, что все цели были сбиты, но, к сожалению, обломки... и поэтому было соответственно возгорание, задымление", – рассказал Марцинкив.

Россияне обстреляли Прикарпатье “Шахедами”

В Ивано-Франковской области утром 18 апреля утром прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе "Шахедов" для области, а также призвали граждан находиться в укрытиях.

В конце концов стало известно, что все ударные российские беспилотники, которые летели на Прикарпатье, уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако из-за падения обломков возникли пожары.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук рассказала, что целью россиян были объекты критической инфраструктуры. Чиновница заметила, что на местах попадания работают соответствующие службы, а люди в результате обстрелов не пострадали.

Уже после окончания тревоги к гражданам обратился и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что враг 99% информации получает от таких "активистов", которые не придерживаются информационной тишины и сразу публикуют в сети фото или видео взрывов, работы ПВО или другой контент. Поэтому призвал людей не делать подобного.

Российское государственное агентство "РИА Новости" утверждало, что силы России ударили по расположению украинских военных в Ивано-Франковске, а также писало об атаке по аэродрому в Коломые. Однако эти сообщения, как и другая российская пропаганда оказалась полной ложью.