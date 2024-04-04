В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове нашли обломки "Шахеда"
Источник:Пограничная полиция Молдовы
Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Часть из них пролетает вдоль границы. И 4 апреля на территории Молдовы в очередной раз обнаружили обломки "Шахеда".
Подробнее об этом рассказала Пограничная полиция Молдовы. В ней отметили, что обломки "Шахеда" обнаружили 4 апреля около 14:15.
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Обломки обнаружили вблизи границы
Их нашли недалеко от населенного пункта Этуля Вулкашенского района, граничащего с селом Владычень в Одесской области. В молдавском селе обнаружили обломки уничтоженного беспилотника, на крыле которого была надпись "Герань-2". Именно так россияне маркируют свои "Шахеды".
В Пограничной полиции отмечают, что обломки обнаружили примерно в 500 метрах от границы между Молдовой и Украиной.
На место происшествия немедленно прибыли компетентные органы, а доступ к району, где были найдены обломки беспилотника, был ограничен. Сейчас обломки беспилотника анализируются специалистами, которые пока не обнаружили никаких рисков,
– отмечают в сообщении.
В то же время население призывают сохранять спокойствие и обращаться за информацией только к первоисточникам. Этого следует делать, чтобы предотвратить распространение ложной информации и во избежание паники.
Оккупанты ударили "Шахедами" в ночь на 4 апреля
- Обратим внимание, что российские военные в ночь на 4 апреля нанесли дронового удара по Украине. Враг ударил по Харьковской области "Шахедами". Одна группа двигалась с территории России, а вторая – из Николаевской области. Всего запустили 20 дронов-камикадзе.
- По результатам противовоздушного боя мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 11 ударных беспилотников.
- Известно, что под удар попал Новобаварский район Харькова. Враг повредил ряд объектов гражданской инфраструктуры. Атаковали также 14-этажку, в которой с 8 по 12 этажи разрушены квартиры. В этом доме погибла гражданская женщина.
- К сожалению, во время повторного удара также погибли трое спасателей, которые приехали бороться с последствиями атаки "Шахедами". Известно, что враг унес жизни 52-летнего Владислава Логинова, 32-летнего Сергея Байдалинова и 41-летнего Владимира Матюшенко.
- В результате атаки дронами-камикадзе ранения получили 12 человек. Среди них – 9 мирных жителей, один полицейский, спасатель, а также медицинская сестра.