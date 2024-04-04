В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове нашли обломки "Шахеда"

Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Часть из них пролетает вдоль границы. И 4 апреля на территории Молдовы в очередной раз обнаружили обломки "Шахеда".

Подробнее об этом рассказала Пограничная полиция Молдовы. В ней отметили, что обломки "Шахеда" обнаружили 4 апреля около 14:15.

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Обломки обнаружили вблизи границы

Их нашли недалеко от населенного пункта Этуля Вулкашенского района, граничащего с селом Владычень в Одесской области. В молдавском селе обнаружили обломки уничтоженного беспилотника, на крыле которого была надпись "Герань-2". Именно так россияне маркируют свои "Шахеды".

В Пограничной полиции отмечают, что обломки обнаружили примерно в 500 метрах от границы между Молдовой и Украиной.

На место происшествия немедленно прибыли компетентные органы, а доступ к району, где были найдены обломки беспилотника, был ограничен. Сейчас обломки беспилотника анализируются специалистами, которые пока не обнаружили никаких рисков,

– отмечают в сообщении.

В то же время население призывают сохранять спокойствие и обращаться за информацией только к первоисточникам. Этого следует делать, чтобы предотвратить распространение ложной информации и во избежание паники.

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