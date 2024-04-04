Детальніше про це розповіла Прикордонна поліція Молдови. У ній зазначили, що уламки "Шахеда" виявили 4 квітня близько 14:15.

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Уламки виявили поблизу кордону

Їх знайшли неподалік населеного пункту Етуля Вулкашенського району, що межує з селом Владичень на Одещині. У молдовському селі виявили уламки знищеного безпілотника, на крилі якого був напис "Герань-2". Саме так росіяни маркують свої "Шахеди".

У Прикордонній поліції наголошують, що уламки виявили приблизно за 500 метрів від кордону між Молдовою та Україною.

На місце події негайно прибули компетентні органи, а доступ до району, де були знайдені уламки безпілотника, був обмежений. Наразі уламки безпілотника аналізуються фахівцями, які поки що не виявили жодних ризиків,

– зазначають у повідомленні.

Водночас населення закликають зберігати спокій і звертатися за інформацією лише до першоджерел. Цього слід робити, щоб запобігати поширенню неправдивої інформації та для уникнення паніки.

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