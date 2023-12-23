Вечерняя атака "Шахедами" на Одесщину: почти 4 000 семей остались без света
Источник:ДТЭК
Россия выпустила ударные дроны-камикадзе в направлении Одесской области. Энергетики рассказали о последствиях вражеской атаки.
В ДТЭК прокомментировали недавнюю атаку "Шахедами" на Одесщину. Напомним, что она произошла вечером 22 декабря.
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Какие последствия российской атаки
Как сообщили в ДТЭК, вечером 22 декабря в результате атаки дронами-камикадзе в Одесской области были повреждены объекты электросетей. Поэтому в домах почти 4 000 семей исчез свет. Позже энергетики начали ликвидировать последствия российской агрессии.
В течение нескольких часов энергетики ДТЭК перезаживили всех клиентов на резервные линии и приступили к восстановлению сетей как только получили разрешение ВСУ и ГСЧС,
– говорится в сообщении.
Сейчас в домах всех этих 4 000 семей снова есть свет. В ДТЭК призвали украинцев верить в энергетиков.
Россия часто терроризирует Одесскую область "Шахедами"
- Не так давно оккупанты снова атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Один из дронов упал в жилом квартале Одесского района и взорвался.
- Это повлекло за собой разрушение жилых домов и складского помещения, а также спровоцировало пожар. Кроме этого в результате падения БпЛА, к сожалению, погиб один человек.
- Во время другой атаки обломки "Шахедов" упали на общежитие и повредили здание. Также известно, что 11 человек получили ранения. Среди пострадавших 3 ребенка.