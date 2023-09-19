Ночная атака "Шахедами" по Львову: для тушения пожара использовали робот Magiru
Источник:Игорь Клименко
Россияне ночью 19 сентября запустили "Шахеды" по Львову. В результате попадания вспыхнул мощный пожар, для тушения которого привлекли робот Magiru.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Также он обнародовал видео с места происшествия.
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Пожар тушили с помощью робота Magiru
Клименко отметил, что более 12 часов спасатели ГСЧС во Львове тушили пожар в складских помещениях, возникший в результате ночного вражеского обстрела. Огонь раскинулся более чем на 9 тысяч квадратных метров.
К сожалению, в результате попадания один человек погиб, еще трое получили ранения. К тушению пожара спасатели привлекали современную технику из Ровенского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Его вы можете увидеть на видео,
– отметил министр.
Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2000 литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров.
"Итак, в разы уменьшается риск для жизни и здоровья спасателей во время ликвидации масштабных пожаров", – пояснил Клименко.
Смотрите видео, как тушили пожар после атаки дронов:
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Что известно об атаке "Шахедами"
- Ночью 19 сентября российские беспилотники долетели до Львовской области. Через некоторое время очевидцы сообщили о громких звуках взрывов.
- Городской голова Львова Андрей Садовый впоследствии рассказал, что в результате массированной атаки беспилотниками в городе есть попадание. Туда немедленно выехали спасательные службы.
- Под завалами спасатели нашли тело погибшего мужчины. Он был работником склада, в который попали обломки "Шахедов".
- Россияне попали в склад с гуманитарной помощью, в результате чего около 300 тонн помощи выгорело дотла. Также сгорел гуманитарный транспорт, который должен был помогать гражданским.
- Кроме этого, оккупанты уничтожили польский завод, занимавшийся производством окон. Общий ущерб составляет более 10 миллионов злотых, то есть ориентировочно 85 миллионов гривен.