Ночная атака "Шахедами" по Львову: для тушения пожара использовали робот Magiru

Россияне ночью 19 сентября запустили "Шахеды" по Львову. В результате попадания вспыхнул мощный пожар, для тушения которого привлекли робот Magiru.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Также он обнародовал видео с места происшествия.

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Пожар тушили с помощью робота Magiru

Клименко отметил, что более 12 часов спасатели ГСЧС во Львове тушили пожар в складских помещениях, возникший в результате ночного вражеского обстрела. Огонь раскинулся более чем на 9 тысяч квадратных метров.

К сожалению, в результате попадания один человек погиб, еще трое получили ранения. К тушению пожара спасатели привлекали современную технику из Ровенского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Его вы можете увидеть на видео,

– отметил министр.

Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2000 литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров.

"Итак, в разы уменьшается риск для жизни и здоровья спасателей во время ликвидации масштабных пожаров", – пояснил Клименко.

Смотрите видео, как тушили пожар после атаки дронов:

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