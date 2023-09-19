Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також він оприлюднив відео з місця події.
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Пожежу гасили за допомогою робота Magiru
Клименко зазначив, що понад 12 годин рятувальники ДСНС у Львові гасили пожежу в складських приміщеннях, яка виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу. Вогонь розкинувся на понад 9 тисяч квадратних метрів.
На жаль, в результаті влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення. До гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Його ви можете побачити на відео,
– зазначив міністр.
Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів.
"Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж", – пояснив Клименко.
Дивіться відео, як гасили пожежу після атаки дронів:
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Що відомо про атаку "Шахедами"
- Вночі 19 вересня російські безпілотники долетіли до Львівської області. Через деякий час очевидці повідомили про гучні звуки вибухів.
- Міський голова Львова Андрій Садовий згодом розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Туди негайно виїхали рятувальні служби.
- Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Він був працівником складу, в який влучили уламки "Шахедів".
- Росіяни поцілили у склад з гуманітарною допомогою, внаслідок чого близько 300 тонн допомоги вигоріло вщент. Також згорів гуманітарний транспорт, який мав допомагати цивільним.
- Окрім цього, окупанти знищили польський завод, який займався виробництвом вікон. Загальні збитки становлять понад 10 мільйонів злотих, тобто орієнтовно 85 мільйонів гривень.