Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також він оприлюднив відео з місця події.

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Пожежу гасили за допомогою робота Magiru

Клименко зазначив, що понад 12 годин рятувальники ДСНС у Львові гасили пожежу в складських приміщеннях, яка виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу. Вогонь розкинувся на понад 9 тисяч квадратних метрів.

На жаль, в результаті влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення. До гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Його ви можете побачити на відео,

– зазначив міністр.

Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів.

"Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж", – пояснив Клименко.

Дивіться відео, як гасили пожежу після атаки дронів:

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