Сердце остановилось повторно: в результате ночной атаки "Шахедов" по Одессе погиб человек
В ходе ночной атаки "Шахедами" по Одесчине ранения получил сотрудник коммунальной службы. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но его сердце остановилось во второй раз.
О жертве российской атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Погибшему было всего 42 года.
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В результате ночной атаки в Одессе есть жертвы
Во время ночной атаки 12 декабря один из сбитых "Шахедов" упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения в Одессе. Ранения получили двое гражданских сотрудников. Их состояние оценивали как тяжелое.
Известно, что 42-летнего слесаря авторемонтной КУ днем 13 декабря останавливалось сердце, но медики смогли его реанимировать. Однако вечером его сердце повторно остановилось. Несмотря на все попытки медиков, спасти пострадавшего не удалось – он скончался в больнице.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего. Светлая память.
Второй пострадавший – 50-летний дальнобойщик из Донецкой области – находится в больнице. По словам Кипера, врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Человек находится в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.
Атака "Шахедами" по Одессе: коротко
- Поздним вечером 12 декабря оккупанты атаковали территорию Украины "Шахедами". Около 20:2 начала расти тревога, а впоследствии в Одесской и Хмельницкой областях раздались взрывы.
- В Воздушных силах сообщили, что враг запустил 10 дронов-камикадзе. Силы и средства ПВО точно сбили все вражеские беспилотники, однако избежать разрушений от падения обломков не удалось.
- Да, один из беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Также в результате ночной атаки разрушен ангар – повреждены 11 гражданских автомобилей, а 3 машины – сгорели дотла. Кроме того, обломки упали и на одно из зданий припортовой инфраструктуры.
- В воздушных силах впоследствии показали, как украинские защитники отражали вражескую атаку. В частности, один из "Шахедов" сбили с ПЗРК "Игла". Силы обороны модернизировали его и прибавили тепловизионное оборудование. Николай Олещук добавил, что такое усовершенствование поможет защитникам быть более точными ночью.