Не только для ударов: в ЦПД сказали, для чего еще Россия использует "Шахеды"

Российские захватчики постоянно запускают по Украине "Шахеды". Беспилотники такого типа враг использует не только для нанесения ударов.

Так, оккупанты используют "Шахеды" также как разведывательные дроны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в телеграме.

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Россия использует "Шахеды" для разведки

Лейтенант отметил, что российские захватчики опубликовали кадры с камеры "Шахеды". Также показал скриншот с видео.

Как я и говорил ранее, Россия использует "Шахеды" сейчас также как разведчики,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Кроме этого, значительное количество из этих дронов летит без боевой части и управляется дистанционно. В частности, через контрабандные Starlink, уточнил руководитель ЦПД.

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Россия использует "Шахеды", в частности, для разведки / Скриншот из телеграма Коваленко

Кстати, в ночь на 20 октября оккупанты атаковали Украину 49 ударными дронами. ПВО сбила 31. Еще 13 российских беспилотников локально потеряно, 2 – улетели в направлении Беларуси.