Новая тактика атак "Шахедами": Гуменюк объяснила, что именно сменил враг

Россия продолжает активно атаковать Украину дронами-камикадзе. Враг традиционно пытается рассредоточить усилия нашей ПВО, однако есть и некоторые новшества в его тактике.

Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что действия оккупантов показывают, что для них сейчас является приоритетным.

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Куда россияне бьют "Шахедами"

Гуменюк отметила, что основной тактикой России остается рассредоточение усилий нашей противовоздушной обороны. Противник пытается запускать "Шахеды" сразу с нескольких направлений, применяет сложное маневрирование, в частности, использует особенности ландшафта и высоты, чтобы понять, где именно дроны максимально незаметны.

По ее словам, в ночь на 18 января оккупанты прибегли к классике, отправляя дроны с восточного побережья Азовского моря, прокладывая маршрут преимущественно временно оккупированной территорией.

Но также одной из таких новаций является то, что они пытаются применять дроны уже по прифронтовым территориям,

– отметила глава пресс-центра Сил обороны Юга.

Очевидно, считает она, что такие действия российских захватчиков свидетельствуют об их приоритетности. Они пытаются уничтожать логистику прифронтовых регионов, чтобы максимально усложнить им жизнь.

Глава пресс-центра Сил обороны Юга рассказала, что во время этой ночной атаки была заметна активность вражеских дронов Херсонской области. Оккупанты попали в жилые кварталы Херсона, в агропредприятие Береславского района. Агропредприятия до сих пор остаются одной из приоритетных целей врага, пытающегося выбить нас из возможности участвовать в мировой продовольственной программе.

Также была мощная работа по уничтожению дронов в Николаевской области, там обезвредили 8 "Шахедов". Однако некоторые обломки нанесли вред еще одному агропредприятию и побили ангар для хранения зерна. В Херсонской области удалось поймать только один вражеский дрон.

Насколько эффективна РЭБ против дронов

Глава пресс-центра Сил обороны Юга заметила, что эту войну уже называют войной дронов. Поэтому есть понимание, что необходимо противодействовать дронам, не только изготавливая свои и отправляя их в сторону врага, но и защищая свое пространство от ударов снарядами.

По ее словам, в зоне ответственности ОК "Юг" активизировалось использование FPV-дронов и беспилотников других модификаций. Враг прикрепляет к ним взрывные, осколочные боеприпасы, нанося удары по гражданским и специализированным автомобилям, а также по местам скопления людей.

Использование воздушного пространства врагом в таком смысле является компенсацией за невозможность применения артиллерии там, где мы выбиваем их с огневых позиций,

– пояснила Гуменюк.

Поэтому, подытожила она, противодействие средствами РЭБ очень нужно и постоянно совершенствуется. Это еще один признак этой войны, где средства поражения необязательно должны быть огневыми.

Российские атаки "Шахедами": главное