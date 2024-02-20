Россия запустила 23 "Шахеда" и 3 ракеты: где и сколько целей сбили ночью
Источник:Воздушные силы ВСУ
Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Отработали силы ПВО.
Россия запустила 23 "Шахеда", две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31. Об этом информирует 24 Канал.
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Все "Шахеды" сбили
В ночь на 20 февраля агрессор атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.
К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей,
– сообщили в Воздушных силах.
В Силах обороны Юга отметили, что в их операционной зоне сбито 4 дрона-камикадзе. В частности, по одному "Шахеду" уничтожили в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской.
Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано,
– отметили в Силах обороны Юга.
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- Начальник Полтавской ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали область.
- Так, в Кременчугском районе раздались звуки взрывов.
- Под ударом агрессора оказался промышленный объект.
- В результате обстрела вспыхнул пожар.
- К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.
- К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.