Враг направил "Шахеды" на Винницкую область: обломки повредили объект инфраструктуры
Источник:Винницкая ОВА
Ночью 10 марта враг снова атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно, что российские БПЛА зафиксировали и в Винницкой области.
К сожалению, известно о попадании обломков в инфраструктурный объект на территории региона. Отметим, что тревога в Винницкой области длилась более 4 часов.
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Взрывы в Винницкой области
Около 2:22 в Виннице были слышны взрывы. Уже утром начальник областной ОВА Сергей Борзов сообщил последствия атаки россиян. Он отметил, что в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры – на нем возник пожар.
По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Спасибо всем службам за оперативную и слаженную работу,
– отметил Борзов.
Добавим, что воздушная тревога в Винницкой области началась в 0:37, а закончилась – в 4:54.
Атака дронами по Украине
- Россияне начали запускать дроны-камикадзе еще вечером 9 марта. В частности, несколько раз взрывы слышали в Одессе, а также в Николаеве и Харькове.
- Ночью под ударом снова оказалась Хмельницкая область – оккупанты пытались поразить аэродром в Староконстантинове. Около 4:47 там слышали взрывы, которые вполне вероятно могли быть следствием работы ПВО.
- В Воздушных Силах рассказали, что Россия запустила по нашему государству 39 дронов-камикадзе, из которых удалось уничтожить 35 воздушных целей. Дроны запускали с мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарске – Россия. Для ликвидации привлекали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, а также истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ.
- Россияне ночью также ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.