Агрессор ударил "Шахедами" по Днепру: произошло возгорание, повреждена пожарная часть

В ночь на 2 апреля оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". По вражеским дронам мощно отработали защитники неба. Однако в результате атаки вспыхнули два пожара.

Так, в Днепре возникли два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.

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Что известно о последствиях атаки "Шахедами"

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Ночью 2 апреля силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов". В частности, в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал,

– сообщил председатель ОВА.

Председатель облсовета Николай Лукашук уточнил, что горела трава и мусор. Также Сергей Лысак добавил, что по уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Кроме того, повреждено авто, а еще задело высоковольтную линию электропередач.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.

Также чиновник сообщил, что утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине. В частности, артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине. Последствия этой атаки выясняются.

Россияне попали в пожарную часть на Харьковщине

Ночью 1 апреля оккупанты нанесли удары по населенному пункту, граничащему с Россией.

Захватчики попали непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения.

В результате обстрела треть здания пожарного депо разрушена.

Также повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери.

Во время вражеской атаки на дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью, никто из них не пострадал.