Агрессор ударил "Шахедами" по Днепру: произошло возгорание, повреждена пожарная часть
Источник:Сергей Лысак
В ночь на 2 апреля оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". По вражеским дронам мощно отработали защитники неба. Однако в результате атаки вспыхнули два пожара.
Так, в Днепре возникли два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.
Важно Россия атаковала Кировоградскую область: есть повреждения энергообъектаКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что известно о последствиях атаки "Шахедами"
Ночью 2 апреля силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов". В частности, в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.
Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал,
– сообщил председатель ОВА.
Председатель облсовета Николай Лукашук уточнил, что горела трава и мусор. Также Сергей Лысак добавил, что по уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Кроме того, повреждено авто, а еще задело высоковольтную линию электропередач.
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.
Также чиновник сообщил, что утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине. В частности, артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине. Последствия этой атаки выясняются.Обратите внимание! Командующий Воздушных сил сообщил, что этой ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 "Шахедами". Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны уничтожено 9 "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области.
Россияне попали в пожарную часть на Харьковщине
- Ночью 1 апреля оккупанты нанесли удары по населенному пункту, граничащему с Россией.
- Захватчики попали непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения.
- В результате обстрела треть здания пожарного депо разрушена.
- Также повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери.
- Во время вражеской атаки на дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью, никто из них не пострадал.