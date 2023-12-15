Атаки дронов-камикадзе: обломки "Шахедов" упали на предприятия

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Ночью 15 декабря противник традиционно запустил по нашей стране "Шахеды".

Воздушная тревога звучала для большого количества областей. Есть ли разрушения и пострадавшие в результате российской атаки, передает 24 Канал.

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Обломки дронов упали на предприятия

По словам главы ОГА Виталия Кима, в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, в Николаевской области в Гороховской общине повреждено складское помещение фермерского хозяйства. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обломки сбитого дрона также упали на территорию предприятия, расположенного в Горишних Плавнях на Полтавщине.

В Винницкой области падение сбитого БПЛА произошло в поселке Озерное. Обошлось без негативных последствий.

В Хмельницкой области под ударом снова был Староконстантинов. Там неподалеку произошло падение обломков вражеского дрона.

Сколько "Шахедов" сбила ПВО

Воздушные силы рассказали, что противник в целом ударил 14 беспилотниками, которые запустили из Краснодарского края России. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.

Ликвидация "Шахедов" прошла над территориями Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

В частности, в Николаевской области было уничтожено 8 "Шахедов", в Херсонской области - 2.

Враг обстрелял ряд гражданских объектов