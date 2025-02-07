Во дворе загорелся пожар: последствия атаки вражеских дронов в Киевской области

Российские войска 7 февраля ударили беспилотниками по Киевской области. Полиция фиксирует последствия вражеской атаки, о пострадавших не сообщается.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о последствиях атаки на Киевскую область

Полицейские отмечают, что в результате ударов по территории Киевской области с БПЛА повреждено хозяйственное и гаражное помещение в одном из районов. Пожар, который занялся на месте попадания, спасатели быстро ликвидировали.

Полиция Киевской области напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в ближайшие укрытия!

– говорится в сообщении.

В Киевской области вражеский БПЛА попал во двор / Фото Национальной полиции Украины

Враг атаковал Украину "Шахедами"

Напомним, с вечера 6 февраля россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны залетали на территорию Украины и ночью. ПВО работала по вражеским целям, в нескольких областях раздавались взрывы. Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру утром 7 февраля в нескольких регионах ввели аварийные отключения света.