Трое пострадавших и разрушения: спасатели показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Российские войска ночью совершили масштабную атаку по территории Украины с применением БпЛА и ракет. Одесская область была под массированной атакой "Шахедов", в регионе фиксировалось много российских дронов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Зеленский отреагировал на самую масштабную атаку БпЛА по Украине и показал видео последствий

Что известно о последствиях атаки на Одесский район 22 февраля

Попадание вражеского БПЛА по жилому дому в одном из населенных пунктов Одесской области привело к пожару. На месте работали спасатели ГСЧС, которые оперативно остановили и ликвидировали возгорание.

Известно, что в результате атаки пострадали три человека. Погибших нет.

Воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом вооружения в Одесской области вечером, 22 декабря, объявляли дважды – с 20:51 до 22:01 и с 22:22 до 22:43.

Мониторинговые сообщества сообщали, что "Шахеды" летели на область из акватории Черного моря.

Разрушения в Одесском районе в результате атаки "Шахедов" / Фото ГСЧС Украины

Самая масштабная атака дронами за время войны

Прошлой ночью россияне запустили по Украине 267 БпЛА. Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Защитникам неба удалось сбить 138 "Шахедов" и беспилотников других типов. Еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.