Ночью на Хмельнитчине и Ровненщине работала ПВО: сколько БПЛА сбили, последствия атаки врага
Источник:Хмельницкая ОВА
Незадолго до Рождества российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Вражеские дроны запустили, в частности, в Хмельницкую и Ровненскую области.
В этих областях также отработала ПВО. О деталях ночной атаки оккупантов рассказали в ОВА, передает 24 Канал.
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Каковы результаты работы ПВО на Западе
Во время тревоги на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен вражеский БПЛА типа Shahed.
По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
Защитники неба ночью работали и в Ровненской области. Предварительно, также без повреждений объектов гражданской инфраструктуры.
Жертв и пострадавших нет. Данные уточняются,
– отметили в Ровненской ОВА.
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Россияне массированно атаковали Юг
- Оккупанты также атаковали Юг. Там наши защитники сбили 17 "Шахедов".
- Большинство дронов агрессор направил в Николаевскую область – 10 БПЛА удалось уничтожить. Еще 4 сбили в Херсонской области, 3 – в Одесской области.
- В Силах обороны Юга рассказали, что, к сожалению, не обошлось без попаданий в Николаевской области. На одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар. К счастью, люди не пострадали.
- Кроме того, приоритетом агрессора в очередной раз была припортовая инфраструктура. Россияне пытались попасть по объектам Одесской области, связанным, в частности, с зерновым коридором.
- Наталья Гуменюк рассказала, что обломками сбитого "Шахеда" повреждено одно зернохранилище. Пожар потушили работники. Пострадавших нет.